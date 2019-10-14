Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan hükümlü D.D. (42), polis ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.D, cezaevine teslim edildi.
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi