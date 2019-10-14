Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan hükümlü D.D. (42), polis ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.D, cezaevine teslim edildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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