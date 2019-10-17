Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi, 10 günlük takibin ardından Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gözaltına aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, İzmir'de üsteğmen olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen F.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.