Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

58 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi, 10 günlük takibin ardından Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gözaltına aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, İzmir'de üsteğmen olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen F.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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