Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Talha E'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Talha E, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı evinin önünde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
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