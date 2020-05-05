Eskişehir'de firari hükümlü asayiş uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arama kararı bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kent merkezinde denetim ve uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.

Bu kişinin güvenlik sorgulamasında, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ayrıca, dolandırıcılık, mala zarar verme, hırsızlık gibi 8 suç kaydının bulunduğu da anlaşılan M.A. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.