Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de hakkında 15 ayrı suçtan arama kararı olan ve silahlı gasptan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de hakkında 15 ayrı suçtan arama kararı olan ve silahlı gasptan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.



Eskişehir şehirlerarası otobüs terminalinde şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca "birden fazla kişi tarafından silahla gasp" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle 2014 yılından bu yana aranan Cengiz Y'yi bir yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına alındı.



Bu kişinin güvenlik sorgulamasında "kapkaç, yankesicilik, yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti" gibi 15 ayrı suçtan arandığını belirlendi.



Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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