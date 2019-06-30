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Eskişehir'de firari hükümlüye polis operasyonu

41 dakika önce

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlarndan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi hükümlü polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de firari hükümlüye polis operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlarndan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi hükümlü polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emnniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği V.E'yi (17) takibe aldı. Polis ekiplerini fark edip kaçan şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, Antalya ağır ceza ilamat masasınca "Gece vakti silahla yağma", İstanbul Anadolu 5 Çocuk Mahkemesi'nce "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", Eskişehir 1. Çocuk Mahkemesi'nce "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi çok sayıda suçtan arandığını belirledi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Polis, Eskişehir, Güncel
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