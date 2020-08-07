Eskişehir'de firari hükümlüye polis operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de hakkında farklı suçlardan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi hükümlü polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Halil T'yi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark edip kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçundan arandığı belirtildi.
Firari hükümlü, emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.