Eskişehir'de firari terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen B.G'yi kent merkezinde gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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