Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince kurtarıldı.
Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan foseptiğe iki aylık kedi düştü.
İhbar üzerine gelen arama kurtarma ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kedi, tedavi edilmek üzere kentteki özel bir hayvan hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:15 - Kaynak: AA
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