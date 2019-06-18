Eskişehir'de fuhuş operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
'de fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, fuhşa aracılık yaptığı anlaşılan şahısların tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda sabah saatlerinde Eskişehir genelinde yapılan 'Bal Tuzağı 7' isimli operasyonda, 10 mağdur ve 15 bilgi sahibinin ifadeleri alınarak olayın şüphelisi olduğu iddia edilen N. A isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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