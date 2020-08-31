Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, kent merkezinde bazı ikametlerde gizli fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, düzenlenen operasyonla 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan şüpheli şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:33 - Kaynak: İHA
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