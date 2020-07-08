Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Ankara ve Yalova'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Opersyonda fuhuş yaptığı öne sürülen kadınların yanı sıra fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.