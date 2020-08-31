Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bazı adreslerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eskişehir 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

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