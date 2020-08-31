Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bazı adreslerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:55 - Kaynak: AA
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