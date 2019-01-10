Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Gasp Operasyonu

Eskişehir'de Gasp Operasyonu

58 dakika önce

Eskişehir'de gasp, kapkaç ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

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Eskişehir'de gasp, kapkaç ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskibağlar, Güllük ve Hoşnudiye mahallelerinde meydana gelen otomobillerden hırsızlık, gasp ve kapkaç olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı arama ve incelemelerde olayın şüphelisinin Hayrettin Ç. olduğunu belirledi. Zanlı, kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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