Eskişehir'de Gasp Operasyonu
39 dakika önce
Eskişehir'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir
'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir köfteci dükkanında meydana gelen bıçak zoruyla gasp olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, iş yeri çalışanlarının 800 lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli Hayrettin Ç'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:34 Kaynak: AA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
Kiralanan Evde Tarihi Eser Kazısı
Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu