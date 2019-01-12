Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Gasp Operasyonu

Eskişehir'de Gasp Operasyonu

39 dakika önce

Eskişehir'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de Gasp Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir köfteci dükkanında meydana gelen bıçak zoruyla gasp olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri çalışanlarının 800 lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli Hayrettin Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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