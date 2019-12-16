Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

6 saat önce

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı, System.String[]

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları katıldı.

Ü.M. savunmasında, olay günü Sağlam ile tesadüfen karşılaştığını, amacının kavga etmek olmadığını öne sürdü.

Mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde iki kişi gazeteci Hakkı Sağlam'ı darbetmiş, çevredeki güvenlik kameraların kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlılardan N.K. serbest bırakılmış, Ü.M. ise tutuklanmıştı.

Hakkı Sağlam, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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