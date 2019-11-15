Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sağlam'ın Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ndeki gazete binası önünde saldırıya uğramasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ü.M. ile N.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.K. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Ü.M. tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]