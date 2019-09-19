Eskişehir'de Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu

Eskişehir'de, "19 Eylül Gaziler Günü" kutlama törenleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.



Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığının Valilik önündeki Atatürk Anıtına sırasıyla çelenklerin sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.



Günün anlamını belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Özkütük, "Anadolu'da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya'da, Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönütürerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.



Daha sonra bir öğrenci tarafından günün anlamını belirten şiirin okunmasıyla çelenk sunma töreni sona erdi.



Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Aslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin, mülki ve askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR