Sokak ortasında göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak ortasında göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

16.08.2022 13:53
Sokak ortasında göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak yaralanan 31 yaşındaki Melih Kestel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak yaralanan 31 yaşındaki Melih Kestel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda apart daire kiralama işiyle uğraşan 31 yaşındaki Melih Kestel, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Melih Kestel, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Melih Kestel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Kestel, bugün öğle vaktinde Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Olay yerinden kaçan ve kimliği henüz tespit edilemeyen cinayet zanlısının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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