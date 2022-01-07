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Eskişehir'de gece yarısından sonra müzik yayını yapılamayacak - Son Dakika

Eskişehir'de gece yarısından sonra müzik yayını yapılamayacak

07.01.2022 15:19
Eskişehir'de gece yarısından sonra müzik yayını yapılamayacak

Eskişehir'de konaklama tesisleri, yeme-­içme yerleri, ­nikah ve düğün merasimlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayını yapılamayacak.

Eskişehir'de konaklama tesisleri, yeme-­içme yerleri, ­nikah ve düğün merasimlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayını yapılamayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı etkisiyle salgının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtilerek, Türkiye'de de Omicron varyantı nedeniyle son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Kovid-19 salgınının yeni varyantının Türkiye'de etkisinin en aza indirilmesi, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasının önem taşıdığı ifade edilen açıklamada şunlar bildirildi:

"Bu kapsamda,­ yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-­içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nNikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına, bu çerçevede, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, müzik yayınlarına ilişkin saat kısıtlamalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ve adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

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Eskişehir, Omicron, Düğün, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de gece yarısından sonra müzik yayını yapılamayacak - Son Dakika


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