Kaza, 23 Ağustos Salı günü saat 18.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak'ta meydana geldi. Kazada 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosiklet ile yokuş aşağı kayarak tırın altında kaldı. Ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan 20 yaşındaki Ergan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

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