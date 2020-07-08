Eskişehir'de geliştirilen yeni tarımsal ürün çeşitleri tanıtıldı

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen etçi damızlık tavuk "Anadolu-T" ile tahıl ve baklagil çeşitleri tanıtıldı.

Enstitü Müdürü Sabri Çakır, düzenlediği basın toplantısında, Anadolu-T ile arpa çeşitleri "Sabribey" ve "Yüksel", buğday çeşitleri "Levent", "Beyhan" ve "Aksungur", baklagil çeşitleri "Atmaca", "Canıpek", "Bahçıvan", "Nihatbey", aspir çeşidi "Yekta" ile yem bitkisi "Akçalar"ı tanıttı.

Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada, 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk tarımsal araştırma enstitüsü olma özelliğine sahip Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ıslah ve kuru tarım çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Tarımsal araştırma faaliyetleri ile ıslah çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini bildiren Çakır, şöyle konuştu:

"2019 yılında bir arpa, bir aspir, bir Macar fiğ çeşidi, 2020 yılında 3 arpa, bir arpa, bir nohut, bir barbunya, 2 kuru fasulye çeşidi ıslah edilerek tescilli çeyit sayısı 171'e çıkartıldı. Hayvancılık araştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin ilk etçi damızlık tavuk ırkı 'Anadolu-T' adıyla 2019 yılında tescil edildi. Tescil ettirilen yeni çeşitlerin tarımsal üretim içinde yer alması için eğitim faaliyetleri yanında demostrasyon, tarla günü, çiftçi izleme gezileri gibi tarımsal yayım faaliyetleri yürütüyoruz."