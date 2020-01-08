Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir 'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişi öldü.

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