Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Genç Girişimcilerden Yeni Platform

Eskişehir'de Genç Girişimcilerden Yeni Platform

46 dakika önce

Eskişehir'in önde gelen genç iş adamları tarafından Etkin Fikirler Platformu kuruldu.

Eskişehir'de Genç Girişimcilerden Yeni Platform, System.String[]
Eskişehir'in önde gelen genç iş adamları tarafından Etkin Fikirler Platformu kuruldu.

Eskişehir'de ki genç iş adamlarından Cenk Kızıl ve Onur Özkacar öncülüğünde girişimci gençler tarafından, bağımsız bir yapı içerisinde etkin fikirler üretecek bir platform oluşturuldu. Hem iş dünyası hem kamu personellerinden oluşan bir platformun amacı şehrin her noktasındaki insanların bir araya gelerek birleştirici bir yapı içerisinde sorunları çözmek ve bireylere katkı sağlamak. Platformun ilk toplantısında konuşan Cenk Kızıl, Eskişehir'de önde gelen genç girişimciler tarafından bir platformun kurulduğunu söyledi. Platformun Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluş ve dernekleri birleştirecek bir güce sahip olduğunu belirten Kızıl, "Eskişehir'de tanınmış genç iş adamları, akademisyenler siyasi ve toplumda kabul görmüş önderlik yapacak gençlerin oluşturduğu bir platform. Bu platform Eskişehir'de birleştirici bir güç olacak. Yeni fikirler ile Eskişehir'in kalkınmasına ve ekonomisine destek olacak bir oluşum. Çalışmalarımızı ilerleyen günlerde başlatacağız. Oluşturduğumuz ekip, Eskişehirliler tarafından sevilen be takdir gören kişiler. Eskişehir için çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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