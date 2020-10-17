Eskişehir'de gençler okulları renklendiriyor - Son Dakika

Eskişehir'de gençler okulları renklendiriyor

17.10.2020 12:27
Eskişehir'de gençler okulları renklendiriyor, System.String[]

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezlerinin gönüllüleri kırsal mahallelerdeki okullarda çeşitli aktiviteler yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezlerinin gönüllüleri kırsal mahallelerdeki okullarda çeşitli aktiviteler yaptı.

Okulların çocuklar için daha eğlenceli bir yer haline gelmesini amaçlayan gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okullardaki farklı alanlarda boya yaptı. Gençler ve gençlik liderlerinin yaptığı etkinlikler kapsamında sınıfların duvarlarına çeşitli figürler çizildi.

Okulların bahçesine seksek alanı da oluşturan gençler, voleybol ve basketbol sahalarının çizgileri de gerçekleştirdi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de gençler okulları renklendiriyor - Son Dakika

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