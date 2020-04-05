Eskişehir'de gençlik merkezleri sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi'deki gençlik merkezlerinde çalışan personel, sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretimi yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele kapsamında gençlik merkezleri personeli ve gönüllü gençlerin, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ürettikleri maskelerin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlattığı gönüllü maske üretimi çağrısıyla gençlik merkezi çalışanları ve gönüllülerinin harekete geçtiğini belirterek, yüz koruyucu maskelerinin üretimine talep olması durumunda devam edeceklerini bildirdi.

Tatlısu, üretimi gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Birimi'ne ve birim müdürü Hasan Kalın'a, gençlik merkezi müdürlerine teşekkür etti.