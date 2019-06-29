Eskişehir'de genel asayiş uygulaması

Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından kent merkezinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Ankara
, Bursa
, Kütahya
ve Afyonkarahisar kara yollarının yanı sıra İsmet İnönü
, Basın Şehitleri, Sivrihisar
Caddeleri ve Porsuk
Bulvarı'nda bulunan eğlence merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçlar da kontrollerde bulundu. Uygulamada, 21 park, 35 metruk bina, 4 iş yeri denetlenirken 600 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.
Hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalanırken ayıp olarak aranan iki çocuk da bulundu. - ESKİŞEHİR