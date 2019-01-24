Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan "Kış" Tatbikatı

Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan "Kış" Tatbikatı

1 saat önce

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kentte görev yapan arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kış tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kentte görev yapan arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kış tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kış şartlarında bilgi ve becerilerinin artırılması, koordineli çalışabilmeleri, kayıp veya yaralı vatandaşların en hızlı şekilde kurtarılarak sağlık kurumlarına ulaştırılması amacıyla 82 personel ve 16 aracın katılımıyla arama kurtarma kış tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Yarımca Mahallesi'nde avlanmak amacıyla kırsala çıkan iki kardeşin, aynı saatlerde başlayan ve ilerleyen saatlerde yoğunlaşan kar ve tipi sebebiyle bitkin halde oldukları için bölgede mahsur kaldıkları ve kardeşlerden birinin yaralı olduğu bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışmalar konu edildi.

Eksikliklerin ve doğru davranış şekillerinin belirlenmesi amacıyla kask kameralarıyla kayıt altına alınan tatbikat, AFAD Eskişehir koordinesinde UMKE, Jandarma, Kızılay, AKUT, DAK (Dorlion Arama ve Kurtarma) ve Büyük Ayı ekiplerinin katılımıyla senaryosuna uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında Yarımca Mahallesi'nde kurulan koordinasyon çadırında tüm ekipler toplanarak durum değerlendirilmesi yaptı ve ekipler başarılı bir arama ve kurtarma kış tatbikatı gerçekleştirerek bölgeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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