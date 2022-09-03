Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde fuhuş operasyonu yapıldı. Tepebaşı ilçesinde yapılan operasyonda 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçundan Ç.S., A.Ş., F.C., P.Ö. ve M.İ. isimli şüpheliler yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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