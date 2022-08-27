Araçta yapılan aramada, erkek çoraplarının içine gizlenmiş 1 kilo 522 gram metamfetamin ve 4,46 gram esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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