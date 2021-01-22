Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika dışından da iş makineleri yardımıyla yanan alana toprak atıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme ve soğutma çalışmaları sürüyor.