Eskişehir'de gıda fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Gıda, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Ticaret Odası (ETO)-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışının üzerinden yaklaşık bir yıl geçen fuar merkezinin 45 günde bir etkinlik gerçekleştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nin 2020 yılında da her ay bir fuara evsahipliği yapacağını kaydeden Çakacak, şöyle konuştu:

"Fuarlar üreticiyi, tüketiciyi ve sektörü bir araya getiren önemli etkinliklerdir. İşletmeler yenilikleri takip etmek zorunda. Kıyasıya bir rekabet var. İşletmelerimiz fuarlar sayesinde dünyada nelerin olup bittiğini öğreniyor, yenilikleri yakalayıp onlara ayak uydurmayı başarıyor. Fuarlarımız çevre illere de ekonomik ve sosyal hareketlilik getiriyor."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Eskişehir'in 2020 yılında 11 farklı başlık altında fuara ev sahipliği yapacağını belirterek, gıda fuarı programında panellerin, seminerlerin, işbirliği toplantılarının da düzenlendiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Yöresel yiyecek ve içeceklerin yanı sıra mutfak ekipmanlarının da yer aldığı fuar, 26 Ocak Pazar gününe kadar gezilebilecek.