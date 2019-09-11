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Eskişehir'de gökyüzü renklenecek

22 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" için hazırlıklar tamamlandı.

Eskişehir'de gökyüzü renklenecek, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" için hazırlıklar tamamlandı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 4'üncüsü organize edilen etkinlikte Türk Yıldızları, Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" akrobasi timi ile yerli ve yabancı pilotlar, gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla gökyüzünü renklendirecek.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek etkinlik için hazırlıkların tamamlandığını, büyük emek harcanan gösteride vatandaşlarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Gökyüzü tutkunlarına keyifli anlar yaşatacaklarını kaydeden Öztürk, "Ücretsiz etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Geçen yıl gösterilerde 35 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu sene 60 bin misafirimizin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sivrihisar, Eskişehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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