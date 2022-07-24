Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

24.07.2022 00:06

Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü.

Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
Kaynak: İHA

Elon Musk, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
22:03 CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:53 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir anda Lozan'ı gündemine aldı: Teklif edeceğiz
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 00:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement