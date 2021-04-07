Eskişehir'de golf turizmine uygun alanları belirleyen akademik çalışma yatırımcılara yol gösterecek - Son Dakika

Eskişehir'de golf turizmine uygun alanları belirleyen akademik çalışma yatırımcılara yol gösterecek

07.04.2021 11:03
Eskişehir'de golf turizmine uygun alanları belirleyen akademik çalışma yatırımcılara yol gösterecek, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın danışmanlığında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilimi Dalı yüksek lisans öğrencisi Burhan Can'ın çalışmasıyla golf sahası yapılabilecek bölgeler...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın danışmanlığında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilimi Dalı yüksek lisans öğrencisi Burhan Can'ın çalışmasıyla golf sahası yapılabilecek bölgeler tespit edildi.

Turizmi çeşitlendirip, kırsal kalkınmayı turizmle güçlendirmek amacıyla başlatılan Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Burhan Can tarafından yapılan "Eskişehir İlinde Golf Turizmine Yönelik Uygun Yerlerin Belirlenmesi" adlı çalışma bir yıl sürdü.

Ormanlar, tarım arazileri, doğal tarihi sit alanları ve yerleşim yerleri dışında kalan alanlarda, sayısal veriler ile uydu görüntülerinden sayısallaştırma yöntemleri kullanılarak, coğrafi bilgi sistemleri analitik hiyerarşi prosesi ve çakıştırma analizleriyle gerçekleştirilen çalışmayla ilde golf sahasına uygun alanlar ortaya çıkartıldı.

Çalışmada ilin ulaşım olanakları, eğlence ve alışveriş gibi şehirsel çekicilikler, mevsimsel avantajları da değerlendirilerek Eskişehir'in 13 ayrı bölgesinin golf turizmine uygun olduğu belirlendi.

Doğaya ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir golf turizmini amaçlayan çalışmanın yatırımcılara ışık tutması amaçlanıyor.

Çalışmanın danışmanı olan Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, AA muhabirine, Eskişehir'de turizmi çeşitlendirmek, kırsal kalkınmayı turizmle güçlendirmek için yola çıktıklarını bildirdi.

Eskişehir ve bölgesine uluslararası turisti çekebilecek faaliyetleri araştırdıklarını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine golf turizmini araştırdık. Yeraltı suyunu kullanmadan golf sahaları oluşturulabilecek bölgeleri araştırdık. Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak bir araştırma yaptık. En uygun yerleri belirledik. Sürdürülebilirlik kriterlerini de göz önünde bulundurduk. Eskişehir'in golf turizmi için bölgesel avantajları var. Golf turistleri charter seferleriyle gelmek istiyor. Hava, demir yolu ve kara yolu açısından ulaşım olanaklarına sahibiz. Şehirsel çekicilik, eğlence ve alışveriş olanaklarını talep ediyorlar. Bulunduğumuz konum itibariyle yaz mevsiminin uzun olması, gündüzün parlak geçmesi önemli. Nisan ayından kasıma kadar oldukça uzun süre yapılabilir bir golf sporu olanağı var. Bu nedenle Eskişehir ilinde uygun yerler bulunuyor. Ayrıca Sivrihisar Günyüzü ilçeleri arasında da geniş uygun yerler görünüyor."

"Eskişehir'de golf turizmi için uygun alanlar var"

Semra Günay Aktaş, Eskişehir'de birden fazla golf sahası oluşturma olanağının bulunduğuna değinerek, golf yapacak turistin ilimize gelmesi için diğer turizm çekiciliklerinin ve turistik ürünlerin de geliştirilmesi gerektiğini, Eskişehir'de büyük bir potansiyelin bulunduğunu vurguladı.

Golf sporunun bir kırsal alan turizmi faaliyeti olduğuna değinen Prof. Dr. Aktaş, şunları bildirdi:

"Geniş kırsal alanlar istiyor. Bu turizmin gelecekte daha önemli olmasını bekliyoruz. Bulaşıcı hastalıklar, virüsler, iklim değişikliği gibi birçok sorun, kırsal alanların turizm açısından daha çok cazip olacağı ön görüsünde bulunuyoruz. Eskişehir'deki golf sahaları için yer altı değil, yüzeysel suların bulunduğu yerleri konumlandırdık. Eskişehir'de golf turizmi için uygun alanlar var. Burada sürdürülebilirlik kriterlerine dikkat ediyoruz. Önemli olan turist getirip, gelir elde etmek değil. Doğaya ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir turizmi sağlamak önemlidir. Yaptığımız çalışma golf yatırımcılarına yol gösterecektir. Çevre mühendisleri ile birlikte sürdürülebilir golf sahası tasarımı yapmak günümüzdeki bilgi birikimi ve teknolojiyle mümkün. Bu çalışmanın bulgularının ışığında yatırımcılara disiplinler arası bir ekip ile yol gösterebiliriz. "

"Golf sahalarının toplu olarak yapılabileceği en geniş yer, Günyüzü ile Sivrihisar ilçelerinde"

ESTÜ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilimi Dalı yüksek lisans öğrencisi Burhan Can ise çalışma literatür taramasının ve analizlerinin bir yıl sürdüğünü kaydetti.

Çalışma sırasında ormanları, tarım alanlarını, doğal tarihi sit alanlarını, arazileri, yerleşim yerlerini golf sahası olabilecek bölgelere eklemediklerini anlatan Can, şöyle devam etti:

"Eğimi, su kaynaklarını dikkate aldık. Kentsel alanlara, yerleşim öğelerine yakınlığını da göz önünde bulundurduk. Burada analitik hiyerarşi prosesi yöntemini kullandık. Hangi parametrelerin daha etkili ve ağırlık olduğunu belirlediğimiz bir yöntem. Bu parametrelerin ağırlıklı değerlerini belirledikten sonra coğrafi bilgi sistemleriyle çakıştırma analizi gerçekleştirdik. Sayısal yüksek modeli var, 'DEM verisi' adında. Buradan eğimi ve yükseltileri de elde ettik. Uydu görüntülerinden sayısallaştırma yöntemiyle de verilere ulaştık. Bu analize göre Eskişehir'de golf turizmi için uygun yerleri belirlemiş olduk. Birden fazla golf sahasını kaldırabilecek alanları belirledik. Yüzde 2 ila 15 arasında eğime sahip, su kaynaklarına yakın, az bitki örtüsü bulunan, yerleşim yerlerine yakın alanları tercih ettik. Golf sahalarının toplu olarak yapılabileceği en geniş yer, Günyüzü ile Sivrihisar ilçeleri sınırlarında bulunuyor. Şehir merkezlerine yakın bölgeler de golf tesisine uygun yerler var."

Yüksek Lisans, Eskişehir, Turizm, Golf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de golf turizmine uygun alanları belirleyen akademik çalışma yatırımcılara yol gösterecek - Son Dakika


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