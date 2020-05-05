Eskişehir'de gölge oyunuyla çocuklara trafik bilinci aşılanacak - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla "Karagöz Trafik Haftasını Kutluyor" isimli gölge oyunu hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, senaryosu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan gölge oyunu sosyal medyada paylaşıldı.

Polis karakterinin de canlandırması yapılan oyunda, özellikle çocukların trafikle ilgili bilgilerinin tazelenmesi amaçlandı.

Öte yandan oyunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar da çocuklara aktarıldı.