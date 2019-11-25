Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı
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Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadından biri tutuklandı.

Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadından biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen E.A, C.A. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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