Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polisleri fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 13,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika