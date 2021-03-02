Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli B.Ç, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili takibe aldı.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır