Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Eskişehir'de Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

24 dakika önce

Eskişehir'de, 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Eskişehir'de Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Eskişehir'de, 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, Güncel
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