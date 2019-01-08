Eskişehir'de Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
24 dakika önce
Eskişehir'de, 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Eskişehir
'de, 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 132 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:27 Kaynak: AA
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