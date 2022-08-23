Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı - Son Dakika
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Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı

23.08.2022 10:34

Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı.

Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, "Eskişehir'de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor " şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir'de çekilen "Mahsusa Trablus" dizisinin ekibi olduğu söylendi.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında kılıçla yürüyen ve paniğe neden olan 3 şahıs set ekibi çıktı - Son Dakika
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