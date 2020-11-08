Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı - Son Dakika

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı
08.11.2020 14:34
Eskişehir'de soğuk havanın hissedildiği son günlerde yüzünü gösteren güneş ile vatandaşlar kendilerini dışarı attıKış aylarına yaklaşırken, soğuyan havayla birlikte boşalan sokaklar, hafta sonunda yüzünü gösteren güneş ile dolmaya başladı.
Eskişehir'de soğuk havanın hissedildiği son günlerde yüzünü gösteren güneş ile vatandaşlar kendilerini dışarı attı
Kış aylarına yaklaşırken, soğuyan havayla birlikte boşalan sokaklar, hafta sonunda yüzünü gösteren güneş ile dolmaya başladı. Son günlerde havaların soğumasıyla kendilerini evlerine kapatan Eskişehirliler, güneşi fırsat bilerek park ve bahçelere gitti. Meteorolojiden alınan verilere göre, güneşin birkaç gün daha yüzünü göstereceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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