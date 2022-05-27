Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı

27.05.2022 13:18
Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis merkezine başvuran 16 yaşındaki Y.K'nin yakınları, 3 gün önce Eskişehir'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünden inen kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için kent genelinde çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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