Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı (2)

Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı (2)

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:34 Kaynak: DHA
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