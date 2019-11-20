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Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı
6 saat önce
Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:34 Kaynak: DHA
Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı (2)
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