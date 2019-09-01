Eskişehir'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Turan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi 'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı