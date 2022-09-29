Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji kablosu çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de asayiş - Son Dakika

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