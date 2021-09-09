Eskişehir'de hakkında arama kararı bulunan zanlının evinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de "kasten yaralama" suçundan aranan şüphelinin evinden uyuşturucu madde çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama suçundan aranan F.D'nin Emirler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince söz konusu eve düzenlenen operasyonda zanlı F.D. gözaltına alındı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, şahsın Tepebaşı İlçesi Emirler Mahallesinde bulunan evinde ve aracında yapılan aramada, 150 gram bonzai, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları, 3 tabanca, 8 av tüfeği, 1 uçak savar fişeği, tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.