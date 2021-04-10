23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hakkında iki ayrı suçtan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe mahallesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe alındı. Polis ekiplerini fark ederek kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan Emrah Ö.'nün yapılan güvenlik sorgulamasında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca iki ayrı kasten yaralama suçtan toplam 23 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emrah Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR