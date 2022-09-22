Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 14-21 Eylül 'de düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, gasp, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 40 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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