Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı

22.09.2022 13:18
Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli, polisin 8 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli, polisin 8 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 14-21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, gasp, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 40 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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