Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

02.06.2022 11:03
Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık, basit yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranan K.T, B.A, M.D, A.T, F.T, Ş.K. A.T, F.D. ile İ.C. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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